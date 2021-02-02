疫情重挫內地航空業　6上市公司料蝕逾千億人民幣

受新冠肺炎疫情衝擊，國內6家上市航司於2020年預計虧蝕合計逾1,000億元（人民幣，下同，約1,213億港元）。今年春節，由於國內部分地區疫情反覆，政府提倡就地過年，令民航客運復甦放緩。各大航空公司因此已於去年第三季加大短期借款力度，以提升現金流抵禦行業寒冬，同時積極推出創新產品和發展副業。

國內航空公司日前陸續發布去年業績預告，其中中國國航、東方航空、南方航空合計預虧312億至389億元（約378億至472億港元）。虧損最大的是海航控股，預計虧損580億至650億元（約704億至788億港元）。海航控股除受新冠疫情影響致大幅虧損，又因旗下海航集團等公司被債權人申請重整，致公司所持相關股權投資、應收款項、金融資產及飛機資產等預計出現損失。至於春秋航空預計蝕5.4億至6.3億元（約6.6億至7.6億港元），吉祥航空則預計虧蝕4.2億元至4.9億元（約5億至5.9億港元）。

為增加公司收入，航空公司積極推出創新產品和發展副業。東方航空於去年6月率先在國內推出「周末隨心飛」，南航、春秋航空、海航隨即相繼推出類似產品，刺激國內出行。另春秋航空又開展網絡直播帶貨新模式，產品不僅局限於主業機票，更涵蓋食品、生活用品、文創產品等。民航專家林智傑表示，春秋航空和吉祥航空兩家民營公司船小好調頭，疫情下的轉向和應對相對比較靈活，損失相對較小。

有業內人士稱，航空主業利潤空間較薄，在疫情衝擊下，利潤受損嚴重。直播帶貨等副業不失為一種創收方式，其中的利潤空間未必比主業小。方正證券在研報中提醒，危機仍是一個隨機遊走的變量，階段性衝擊、風險再發生的機率不比疫情之前小，需注意現金流斷裂導致破產風險、低價巨額增發導致股份大幅稀釋風險。展望海外市場，要等到疫苗全球範圍接種、海外疫情逐步受控、不同國家地區放開旅行限制、海外旅遊需求恢復，航空公司海外航線收入再有望回復增長。