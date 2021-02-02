廣州離婚設冷靜期　傳預約辦理名額爆滿掀炒風

內地民法規定，自今年開始，夫婦如要辦理離婚需提前預約，在冷靜期屆滿後才正式辦理登記。惟近日網傳廣東省廣州市3月1日前辦理離婚預約名額已爆滿，但內媒發現網上有提供代搶預約名額的黃牛服務，收費600元人民幣（約728港元）。

針對近日網傳「廣州2月離婚名額已全部約滿」、「每天名額上限330個」等話題，廣州市民政局社會事務處處長羅鵬飛周一（1日）訪問時表示，網上離婚登記額滿，不代表無法辦理離婚，市民致電婚姻登記處進行電話預約，也可直接到場輪候辦理。此外，不少人經網上預約後既不到場辦理也不取消，導致預約名額被佔用。以去年12月為例，全市離婚登記網上預約4,716對，但實際到場辦理的只有2,372對。

廣州市民政局工作人員稱，離婚預約由廣東省統一發放，如預約不上可嘗試與區級婚姻登記處溝通協商。廣州越秀區婚姻登記處工作人員表示，只能通過網上預約形式預約辦理。廣州荔灣區婚姻登記處工作人員稱，每晚12時平台將更新放號。

根據最新的婚姻登記規定，從2021年1月1日起，婚姻登記當事人需要辦理離婚登記需提前預約，取得《離婚登記申請受理回執單》後，在30天冷靜期屆滿後，直接到婚姻登記機關辦理離婚登記。在冷靜期內，任何一方不願離婚，可撤回申請；冷靜期屆滿後30日內，雙方未共同到婚姻登記機關申請發給離婚證，也視為撤回登記申請。