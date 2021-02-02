目睹父偷情兼毆母親　女大學生抑鬱向單位舉報

湖北省襄陽市一名就讀大學三年級的孫姓女學生周一（1日）向樊城區住建局舉報，指於該單位任職的父親孫某對母親家暴，原因是母親撞破父親偷情。據樊城區人民政府網站周二（2日）公布，經查，孫某為樊城區住建局工勤人員，非中共黨員。目前，樊城區住建局已對孫某停職。區紀委監委已介入調查，將依紀依規予以處理。

從相信是孫女上傳網絡的畫面所見，其父與一名女子在漆黑環境的車上偷情，卻遭孫母撞破，各人之後發生拉扯，孫父惱羞成怒下竟拳打妻子頭部。孫女又指，被家暴的母親還尚未來得及報警或提出離婚，其父不但已申請辦理離婚，還悄悄地將兩套房和存款轉移，同時盜走母親名下的土地徵遷款項。

孫女續稱，其父之後長時間居住在小三家中，後來被守候多時的警察發現。但當她向父親工作的單位舉報，局方一名主任僅稱，不能干涉員工的家庭問題，孫女才決定在網上公開事件。孫女表示，親眼目睹父親出軌，以及父親毆打母親後，自己患上中度抑鬱症，如今連父親的手機也無法接通。

樊城區住建局周二通報，接獲舉報後對事件高度重視，除已成立專班展開調查，同時報請區紀檢監察部門介入。