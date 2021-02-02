假活佛10年間騙色騙財近2億人民幣　判囚25年

山東省濟南市一名漢族王姓男子偽裝成假活佛，透過藏族僧人幫助下改名換姓且擁有2張藏族身份證，在四川省4座寺廟坐床成為真活佛，10年間擁有弟子3,000多人，期間強姦猥褻數名女弟子，合共斂財1.98億元人民幣（約2.4億港元）。濟南中級人民法院近日宣判，王某犯下邪教破壞法律實施罪、強制猥褻婦女罪等多項罪名成立，判處25年有期徒刑。

本是濟南監獄系統公職人員的王興夫，以氣功大師的名義長期在外開班授徒，無暇兼顧公職，1997年被開除。由於國家2000年取締有害氣功，王某其後改以佛教居士開始傳佛。他2008年於四川省甘孜州的寺廟拜一名老僧為師，其師弟魯絨再幫助他偽造兩張名為「洛桑丹真」和「降巴洛桑丹真」的藏族身份證，透過在該省多座寺廟坐床，正式由幾位大師認證活佛身份。

王興夫此後開始斂財，警方發現他在全國共有12套物業，並搜出大量現金、銀行卡、金條及高檔奢侈品等；又利用所得錢財投資公司，讓弟子擔任法人售賣自家佛教用品。此外，他又藉女弟子的信任，控制她們的思想及逼發毒誓，灌輸「身加持」、「雙修」等歪理，每晚讓一至兩名女弟子服侍，「把身體當作法器，任由他這活佛打造」。

王興夫現被判邪教破壞法律實施罪、非法經營罪、強姦罪、強制猥褻婦女罪成立，其師弟魯絨亦因組織、利用邪教破壞法律實施罪獲刑6年。