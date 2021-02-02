男子姦殺10歲女童今伏法　死者家屬稱未獲賠償

廣西欽州市靈山縣10歲女童楊曉燕，前年遭時齡29歲的同村男子楊光毅姦殺，事件轟動社會，又稱百香果女童案。案件經多次審理後，楊男去年12月被廣西高級人民法院判處死刑。直至周二（2日），經最高人民法院覆核後被，當日已對楊執行死刑。楊曉燕母親同日向內媒透露，女兒已安葬，並將按照當地風俗擇期為其辦理後事，但目前尚未獲得民事部分的賠償。

最高人民法院覆核認為，楊男2018年10月為發泄私欲，事先預謀帶刀具強行劫持同村幼女楊曉燕至山上，使用殘忍的暴力手段實施姦淫，導致對方死亡。楊男事後到警局自首，承認上述行為。法院認為，楊男的犯罪手段特別殘忍、情節特別惡劣、後果特別嚴重、人身危險性大，遂對楊男判處死刑。

案發於2018年10月4日中午12時許，時齡29歲的楊男外出時，遇上正售賣百香果的楊女，隨即產生強姦念頭。楊男及後趁她回家途中，在一竹叢處抱走楊女，並強行脫下她的褲子。她曾試圖反抗，卻被楊男掐頸直至昏迷，隨後被裝入蛇皮袋帶到附近山嶺，最終被扔入水坑中浸死。法院經多次審理，從判處死刑改判死緩，最終經法院重審，楊男仍被判處死刑。