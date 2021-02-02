多架軍機齊現台周邊空域　美無人機赴南海頻率增

美軍和解放軍軍機持續於台灣周邊空域活動，據社交網消息，周二（2日）上午美軍多架偵察機分別出現在台灣的南北兩端對開空域。至於解放軍一架運8電子干擾機則飛到廣東汕頭對開的台海一帶。而據關注南海動態的中國智庫稱，美軍於上月共派出70架次大型偵察機飛赴南海上空，其中MQ4C海神無人偵察機的活動頻率更明顯增加。

據關注軍機動態的兩個Twitter帳號「CANUK78」和「Aircraft Spots」周二消息，美軍一架U2S高空偵察機上午從南韓烏山空軍基地起飛，前往台灣以北的東海執行監察任務。而海軍一架MQ4C 海神無人偵察機，則從關島安德森空軍基地起飛，經過巴士海峽進入南海。另一架EP3E山羊座電子偵察機同日也現象台灣以南的巴士海峽上空。

北京大學「南海戰略態勢感知計劃」周一（1日）在社交網發文稱，上月23日，美國海軍羅斯福號航母打擊群進入南海，當日包括5架P8A反潛巡邏機、一架EP3E電子偵察機，以及一架E2C艦載預警機在南海開展行動，較去年7月3日美軍雙航母進入南海時單日派出6架次軍機活動還要多。此外，針對上月美國軍機飛赴南海活動的次數，只是根據ADS-B飛機廣播信號的不完全統計，實際的次數可能更多。

另據台媒報道，解放軍軍機周二上午7時21分再度飛入台西南空域，根據廣播及航迹紀錄，台空軍升空警戒及廣播驅離，內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度3000公尺（米）的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」。廣東海事局發布航行禁令表示，一連7日將在南海半徑5公里水域範圍內進行軍事訓練，禁止其他船隻進入。