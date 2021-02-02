台增3境外輸入　桃園醫院患者轉院後身亡

台灣的中央流行疫情指揮中心周二（2日）公布，當地新增3宗新冠肺炎境外輸入個案，患者分別自美國、日本及菲律賓入境。此外，當局將在周三（3日）起對衞福部桃園醫院所有2,088名相關人士，進行核酸檢測和抗體檢驗，確保群組感染「清零」，預計在農曆新年前完成，隨後有望回復醫院運作。

有台媒報道指，1名因藥物中毒、血糖不穩，在去年12月起在桃園醫院住院治療的68歲男病人，於周一（1日）下午突告死亡，診斷死因為「肺炎」；當局已啟動防疫機制，正驗屍確認死因。據指，上述男子於上月19日被轉至桃園市南區某醫院隔離，多次檢測均顯示未感疫。指揮中心發言人莊人祥回應，該個案曾於上月19日至27日期間3次檢測，均顯示沒有染疫，目前已由疾管署昆陽實驗室覆驗，待周三公布結果。

而專家諮詢小組召集人張上淳則稱，醫院群組目前共19人感染，有2人為重症，入住深切治療部，並須使用呼吸器；另4,325人正在接受隔離。另指揮中心交代，當局發現周一公布的一名自日本入境的患者，為接受篩檢，謊稱自己有出現症狀，但實為感染末期的無症狀感染者；將依法處理處罰。