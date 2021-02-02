騰訊禁用戶分享貼文內容　抖音質疑壟斷市場起訴

騰訊限制用戶在微信和QQ分享來自抖音的內容。

內地傳媒周二（2日）報道，短片平台抖音近日針對騰訊通過微信和QQ，限制用戶分享來自抖音的內容，認為已構成內地《反壟斷法》所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」，已向北京知識產權法院提交訴狀起訴騰訊。抖音要求法院判令騰訊停止上述行為，刊登公開聲明消除不良影響，並賠償其經濟損失及合理費用共9,000萬元人民幣（約1.08億港元）。

抖音在起訴狀中表示，微信、QQ每月均分別有超過12億和6億的活躍用戶，加上其即時溝通分享功能及網絡效應，決定了用戶幾乎不可能集體遷移。此外，目前市場上沒有其他經營者，能夠提供與微信和QQ具有對等功能的服務，意味騰訊「具有市場支配地位」，並認為騰訊封禁抖音是濫用市場支配地位的行為。

起訴書又指出，騰訊封禁的行動不僅損害用戶權益，更破壞了抖音產品和服務的正常營運，排除、限制了市場競爭，其壟斷行為妨礙技術進步和創新，對於提升經濟效率和社會福祉並無裨益，而只能有助於其扭曲其他領域的競爭、鞏固自身已有的市場地位，遂就以上不良影響提訴。

2020年底，國家市場監管總局出台《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，對於互聯網平台濫用支配地位行為提出要求，對壟斷和不正當競爭行為進行規定，強化市場監管能力。