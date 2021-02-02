全省去年破獲近5000宗食藥環境污染案　警拘逾6670人

廣東省公安廳周二（2日）通報稱，該省警方去年共破獲超過4,930宗食品藥品與環境污染刑事案件，共刑事拘留逾6,670人。其中由全國協查和公安部督辦的案件共64宗。

通報顯示，省公安廳成立專門的食品藥品與環境污染犯罪偵查部門，打擊涉食藥環境領域的各類犯罪活動。當中，警方分別在揭陽、深圳、佛山、惠州等城市，破獲不法分子非法生產銷售假冒偽劣口罩、非法生產銷售冒牌酒等案件，成功摧毀了相關生產、銷售的犯罪網絡。

省公安廳同日公布了典型案例，警方去年3月接獲冒牌酒線索後，發現賀某、潘某等人為首的多個生產、銷售冒牌酒組織在省內多市活動，通過網店、物流等方式出售。警方逮捕69名涉案人員，其中刑事拘留42人，查獲各品牌冒牌洋酒、白酒超過6,000瓶，涉案金額約3,500萬元人民幣（約4,245萬港元）。

為了提升有關破案效率，廣東省公安廳和12個地級以上市公安局，均成立了打擊食藥環犯罪的專門機構，採取各地分訓和省廳集中組訓相結合的方式，提升全省食藥環偵民警實戰能力和水平。當中潮州市建立食品、藥品的檢測實驗室，有力推動該市全年涉食品案件破案數同比增長262.5%。