政府領導層陸續換屆　中紀委發文嚴防境外干擾

國內多地各級領導層自今年起陸續換屆。

內地多地各級領導層自今年起陸續換屆，頻頻通報人事任命。中共中央紀委機關、中共中央組織部、國家監察委員會近日聯合印發《關於嚴肅換屆紀律加強換屆風氣監督的通知》，就換屆紀律上明確提出「十個嚴禁」。

十個嚴禁包括嚴禁結黨營私、嚴禁拉票賄選、嚴禁買官賣官、嚴禁跑官要官、嚴禁個人說了算、嚴禁說情打招呼、嚴禁違規用人、嚴禁跑風漏氣、嚴禁弄虛作假、嚴禁干擾換屆。

在干擾換屆方面，《通知》強調要求對境內外敵對勢力攪擾破壞換屆者，嚴加防範、堅決打擊；又提到對黑惡、家族、宗教等勢力干擾影響換屆選舉者，違規接受境外機構、組織、個人提供資助或者培訓者，以威脅、欺騙、利誘等手段妨害他人自由行使選舉權者，造謠誹謗、誣吿陷害或者打擊報復他人者，一律嚴厲查處，涉嫌違法犯罪的依法追究法律責任。

《通知》又指出，有關部門要樹立正確的選人用人導向，做好換屆工作並為嚴肅換屆紀律指明瞭方向。同時也要清醒認識到，選人用人中的腐敗現象和不正之風還禁而未絕，干擾破壞換屆的風險隱患尚未完全消除，換屆期間往往又是問題易發多發期，對此必須高度重視，進一步嚴明紀律要求。