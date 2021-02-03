替象鼻山戴口罩列健力士世界紀錄　網民嘲景區太閒

江西省鷹潭市龍虎山景區近日為宣傳「本地旅遊、就地過年」，竟想出替當地知名景點象鼻山戴上口罩，更為此申報了「世界最大布口罩」的健力士世界紀錄。對此不少網民均認為景區的防疫工作實在「太閒了」。

該景點是一座高約100米的山峰，因長年風雨侵蝕形成石樑穿洞的景觀，像一隻巨型石象在吸水，因而得名。據當地網絡電視台周日（1月31日）消息，當天景區安排8名藥農攀上象鼻山崖，用繩將一塊長約12.8米、闊約9.2米的巨大白布，掛在象鼻的底部。

當地報章周一（2月1日）報道，這次活動既為了打響景區的知名度，也為了倡導市民在疫情下戴口罩出遊。據指活動獲得當地政府支持，鷹潭市副市長蔡江也參加了活動的啟動儀式。江西省文化和旅遊廳官方微博同日也發布消息稱，象鼻山上的口罩已成功列入健力士世界紀錄，成為了世界上最大的布口罩。不過翻查健力士世界紀錄官網資料，該紀錄仍未更新，目前仍由沙特阿拉伯一家貿易公司保持。該公司於2020年8月30日製造了一個面積達72平方米的口罩。

不過有網民指出，所謂最大的布口罩是偽命題，該口罩不過是一塊普通的白布，又嘲活動是「笑話」、「無聊透頂」、「太丟人了」。