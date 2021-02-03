傳華黑客入侵美政府支薪機構　中美均否認

英國傳媒周二（2日）引述多名知情人士報道，稱疑似中國黑客利用美國軟件開發公司SolarWinds旗下一個網絡管理軟件的漏洞，在去年入侵美國政府支薪機構的電腦系統。但該機構所屬的美國農業部否認系統有被入侵，中方亦反駁指，任何指控都應該基於證據。

報道引述消息人士指，美國聯邦調查局（FBI）人員最近發現隸屬農業部的支薪機構國家財務中心（National Finance Center，NFC）被黑客入侵，恐怕有數以千計政府員工的資料被盜去，而目前仍未能確認有多少政府機構被入侵。報道指，黑客所用的電腦基建和入侵工具，與中國政府支持的網絡間諜所使用的一樣。

去年12月，有疑似俄羅斯黑客被揭發深入SolarWinds的系統，在Orion網絡管理軟件的更新中，植入可給黑客作窺視用戶資料的「後門」，據稱有多達1.8萬個SolarWinds客戶受影響。而今次報道指，疑似中國黑客的入侵行動與去年被揭發的這次入侵同時進行，但所利用的Orion漏洞並不一樣，入侵方式也不同。

NFC服務逾160個聯邦政府部門的逾60萬名職員。有美國前官員指，NFC被入侵可大可小，因為它負責管理包括FBI、國務院、國土安全部、財政部等部門的薪酬，也管有員工的社會保障編號、電話、電郵、銀行資料等。

不過，在報道刊出後，一名農業部發言人表示NFC沒有被入侵，也沒有發生與SolarWinds有關的資料外洩事件；SolarWinds則表示，公司證實有一個客戶遭「第二組」的黑客入侵，但不能確定那些黑客是甚麼人，亦強調，黑客沒有入侵到SolarWinds的內部系統，而有關的漏洞已在去年12月修補好。

中國外交部則回應指，網絡攻擊是複雜的技術問題，任何指控都應該有證據支持，而中國堅決反對及打擊任何網絡攻擊和網絡盜竊行為。