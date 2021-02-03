白宮稱中美領導人未定通話時間　美國務院促停止打壓台灣

美國總統拜登上任已近兩星期，外界關注他有否跟中國領導人通話。美國白宮發言人普薩基當地周二（2日）回應有關問題時，拒絕透露雙方領導人通話的確實日期，僅稱雙方關係有不同層次。

有記者問中美是否已就領導人通話定下日期，以及中方是否有提出通話的要求。普薩基回應稱，白宮於過去一段時間跟國會兩黨議員以及其他盟友溝通，以制訂與華接觸的方式和時機。她又指出雙方關係的多個重要議題，包括應對氣候變化、經濟及安全。不過她強調，現階段無法預測雙方何時通話。

中國大陸中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪日前警告美方，停止插手台灣、新疆及香港等涉及主權和領土完整的問題，在周二舉行的美國國務院記者會上，發言人普萊斯回應稱未有留意楊的發言，但敦促北京停止在軍事、外交與經濟上對台施壓，並與台灣民選政府進行有意義的對話。

他表示陸美正處於競爭狀態，美方會對中國的侵略和脅迫作為進行反制，會致力維護自身軍力優勢、捍衞民主價值、投資尖端技術，並恢復與重要安全夥伴的關係。但美方同時了解與大陸在部分議題上利益重疊，例如是氣候變化議題，雙方將進行有限度合作，以符合各自利益。