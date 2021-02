全球新冠疫情嚴峻之際,疫情放緩的中國向其他國家輸出防疫物資,惟產品質素存疑。美國食品及藥物管理局(FDA)周二(2日)更新網站清單,列出229款有問題的病毒檢測套裝,中國公司的產品佔約三分之一。

負責審核物資的FDA,禁用229款提供血清學檢測的檢測套裝,指涉事企業未有在指定時間內提交「緊急使用授權」申請,或檢測套裝出現重大問題而沒有及時解決,遂將這些產品列為「移除,不應分發(Removed - Should Not Be Distributed)」。據悉有問題公司之中,超過70間是中國企業,包括北京丹大生物技術、復星醫藥、杭州瑞瑞科技、南京諾爾曼生物技術等。

中國海關總署數字顯示,中國去年3月至12月底出口的防疫物資達4,385億元人民幣,包括出口醫用口罩、防護服、護目鏡等。外界多次批評中國產品質素參差,有報道指西班牙和捷克向中國採購的快速檢測試劑,準確率只得20%到30%。