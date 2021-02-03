內地茅台酒供不應求　零售每瓶價格升逾1倍至3100人民幣

臨近農曆新年，價格較便宜的茅台酒每瓶近1,500元（人民幣，下同，約1,820港元），惟此價格的酒一瓶難求，更有商家加價超過一倍至3,100元（約3,761港元）。有民眾嘗試從網購平台訂購，卻被要求先做會員等才可預購，但網上平價茅台亦難以搶購。深圳消保委早前表示，事件或有網絡詐騙等安全隱患問題，多平台用平價茅台作吸引，賣會員資格和刺激消費等。

內媒記者周二（2日）到北京商場購買平價茅台酒，發現貨架上陳列的酒只是擺設，從店員處得悉，消費者需到網購平台搶購，否則只有貴價茅台。有多名民眾表示，參與網購平台搶購需有會員資格，另要在開啟搶購時迅速點選購買，但多次搶購都未能成功。

有業內人士表示，今年每瓶茅台酒收購價逾2,400元（約2,912港元），與平價茅台的搶購價相比，有近千元利潤，導致黃牛炒賣。自周一（1日），不少網購平台降低搶購門檻，內媒認為，普通消費者更難以搶購，爭不過有「外掛加持」的炒賣黃牛。

深圳消保委上月27日表示，在茅台酒一瓶難求的情況下，部分消費者通過繼續消費升級會員、大量消費攢積分、使用搶購軟件等方式，投入了更多的時間和金錢去參與搶購，同時也存在網絡詐騙等安全隱患問題。業內人士分析，茅台價格上漲的主要原因還是供求失衡，目前多被市場當成投資品，上述情況難以解決。