共和黨人聯署　促新任國安顧問澄清對華立場

共和黨人要求沙利文（右）和雷蒙多（左）澄清對華立場。

美國眾議院國土安全委員會周二（2日）全體共和黨議員，去信國家安全顧問沙利文，警告中國試圖侵蝕美國的領導地位，促請白宮提供明確兼清晰的策略，抗衡中共威脅。

霍士新聞引述信件內容指，共和黨議員直指中共公然將國內私營企業用作情報和軍事用途，濫用美國人和企業數據、在關鍵和新興科技領域上操控國際市場，對此極度關注。信件又提到，雖然獲總統拜登提名的部分官員就中國事務表態，但質疑沙利文未有提供明確策略，如何延續美國過去4年免受中共威脅的保護措施。

對於商務部部長提名人雷蒙多未有表明會否繼續將中國科技華為列入實體清單，共和黨人則稱，美國有迫切需要防止涉及種族滅絕、與美國利益不符的專制政權，滲透和剝削美國通訊科技骨幹，強調這是無容爭議的議題。

另一方面，參議院即將投票確認雷蒙多為新任商務部長前夕，20多名共和黨眾議員要求暫停確認提名，直到她澄清在華為問題上的立場。

此外，拜登政府首次公開就中印邊境對峙問題表態，表示支持盟友印度。美國國家安全會議發言人霍恩周二回應印度傳媒提問時指，美國對北京企圖恫嚇印度表示關切、正密切監控局勢發展，且會與盟友站在同一陣線。