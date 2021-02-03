瀋陽一號確診者傳病亡　官方未正式確認

遼寧省瀋陽市去年底爆發超級傳播疫情，一名67歲尹姓老婦疑感染至少27人。近日微博傳出尹老太已於上周六（1月30日）離世，惟官方一直未確認，引發外界對官方公布因染疫死亡人數的關注。

網傳消息指，尹老太因膿毒性休克，於上周六下午4時在瀋陽市第六人民醫院康復中心死亡，遺體同日晚上7時完成火化，骨灰由家屬自行帶回。針對這消息，瀋陽市衞健委工作人員表示不便評論。該市委宣傳部工作人員則稱，尹老太只是眾多病例其中一個，沒必要針對性發公告，該工作人員也沒有正面回應尹老太是否經已離世。

尹老太是瀋陽最近一波疫情的首宗確診病例。此前相關部門曾多次對外發布其病情狀況。網上關於尹老太身份的爭議亦屢傳不斷，有指其與家人均曾經或現於公安機關工作，又傳尹老太未按隔離規定外出引發超級疫情傳播，但各種說法均被官方否定。

隨着網上聲討尹老太之聲此起彼落，其個人信息包括住址及手機號碼也疑於網上被公開，其後有疑似其家屬懇求網民「放過」，強調尹老太一直主動配合相關部門，其私隱信息被曝光後，導致家屬遭遇網絡暴力的二次傷害，希望事件告一段落。