美報告稱中國10萬噸級核航母004　因經濟問題暫停研發

美國國會研究服務部近日發表年度軍事報告稱，解放軍正製造新航母003，排水量達到10萬噸，另嘗試製造10萬噸核動力電磁航母004，但因經濟原因，目前已暫停研發004。報告指，中國造艦速度令人擔憂和震驚，解放軍目前擁有約350艘軍艦和潛艇，美國海軍約有293艘。

軍事報告以《中國海軍現代化：對美國海軍能力的影響》為題，稱中國海軍已被視為對美國海軍實現和維持對西太平洋控制能力的重大挑戰，是全球最大艦隊，具備區域拒止能力等。另報告將山東號首艘國產航母編號由「001A」改為「002」。

報告表示，中國已在南海和西太平洋獲得優勢，美國海軍需要通過研發技術，改變艦隊結構、提高戰備能力和研發新技術武器來應對中國海軍。解放軍正研發高超音速滑翔體反艦導彈，比反艦彈道導彈「東風21D」和「東風26」更難被攔截。除航母外，報告指解放軍正發展076型兩棲攻擊艦，可能裝備彈射器。

惟報告強調中國海軍目前仍有局限性和弱點，包括反潛能力不足、遠程情報獲取能力有限、聯合作戰能力不足、人員素質不足、缺乏實戰經驗和行動經驗等，而中國正克服這些缺點。