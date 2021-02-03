內地上網人口邁向十億人　數碼規模全球最大

中國互聯網絡信息中心周三（3日）發表報告，顯示截至去年12月，中國網民規模為9.89億，成為全球最大數碼社會，而互聯網普及率達70.4%，亦高於全球平均水平。

該名為《中國互聯網絡發展狀況統計報告》指出，中國的網民數目自去年3月至12月增加8,540萬人，佔全球網民約五分之一。其中網民使用手機上網的比例為99.7%，規模為9.86億人。另40歲以下網民超過50%，學生網民則佔21%。按用途分類，即時通訊用戶規模達9.81億、短片用戶達8.73億、網絡購物用戶7.82億。

該中心主任曾宇指出，中國網民增長向長者群體轉化的趨勢明顯。截至去年12月，全國銀髮族（50歲以上）網民有近2.6億人。而城鎮與農村網民規模約七三之比，惟城鄉地區互聯網普及率差異為23.9%，是自從2017年以來首次縮小到30%以內。

報告提到，中國非網民規模為4.16億，其中60歲及以上佔46%。非網民群體無法接入網絡，在出行、消費、就醫、辦事等日常生活中遇到不便，例如沒有健康碼致無法進出一些公共場所、無法進行電子支付、買不到票或網上掛號等。報告又分析，缺乏使用電腦等技能、文化程度限制、年齡因素和設備不足， 是非網民不上網的主要原因。