玉林副市長禤甲軍受賄918萬人民幣　囚10年半弟弟同判刑

廣西玉林市委常委、宣傳部部長、副市長禤甲軍受賄918萬元（人民幣，下同，約1,114萬港元），去年12月被法院判囚10年6個月；他的弟弟禤兵與哥哥共同受賄211.5萬元（約257萬港元），再次因受賄罪被判囚3年6個月。中紀委周三（3日）公布案件細節，禤甲軍升官後，工作時間外沉迷應酬、吃喝玩樂、賭博等，從收小禮物，逐漸沉淪變成索要財物。

其中在2007年，時任陸川縣委書記的禤甲軍為朱姓老闆在舊房拆遷、項目推進及其兒子的工作調動等方面提供幫助，多次在家人面前收取古典電器、禮金等。禤甲軍隨後更收受企業老闆的錢財，為女兒和女婿在南寧購買房產和私家車，合共169萬元（約205萬港元）。

禤甲軍的弟弟禤兵原是北流市某單位職工，2001年因犯貪污罪和受賄罪被判入獄超過9年，出獄後利用哥哥的影響力，收受企業老闆的房產和私家車。為逃避追查，禤甲軍以租住企業老闆房屋為由，或以妻子的名義與企業老闆簽虛假房屋互換協議等，對抗組織審查。他懺悔道：「回顧我從政以來走過的路，一句話便可概括——仕途太順飄起來，三觀扭曲倒下去。」

資料顯示，現年57歲的禤甲軍曾擔任廣西興業縣委副書記、縣長，陸川縣委書記，玉林市委常委、博白縣委書記，玉林市委常委、宣傳部部長、副市長等職位。他於2019年因涉嫌嚴重違紀違法問題被自治區紀委監委立案審查調查，去年6月被開除黨籍和公職，直到去年12月被法院作出上述判決。