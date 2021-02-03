美軍偵察機飛黃海空中加油　消息指空警600最後測試

美國空軍一架電子偵察機，周三（2月3日）現身接近山東省膠東半島的黃海上空，期間一架加油機為其提供支援。至於被視為中國新型航母艦載預警機的空警600，據指於上周三（1月27日）在西安上空試飛。報道引述軍方人士消息稱，該機正處於最後測試階段。

北京大學「南海戰略態勢感知計劃」周三在Twitter表示，當天上午美國空軍一架RC135S「眼鏡蛇球」偵察機從日本沖繩起飛，穿過東海防空識別區後抵達黃海，在靠近膠東半島的位置掉頭。另一架KC135T加油機同日較早前也從沖繩起飛，為該偵察機在空中加油。

據指美軍同型偵察機去年9月疑使用虛假電碼，偽裝成馬來西亞飛機，進入黃海空域盤旋近6小時才離開，期間最近時距離山東沿海基線僅約56海里。

另空警600上周三試飛，據指屬於服役前的常規測試。報道稱，該款新型艦載預警機於去年8月首飛，機上裝置新型有源相控陣雷達（AESA），能夠為航母提供更大的探測和跟蹤目標範圍，能提升航母的戰力。該解放軍預警機亦是除美國E2鷹眼預警機之外，全球唯一艦載定翼預警機。而中國海軍也將成為世界上第三個擁有艦載定翼預警機的海軍（美國和法國海軍均裝備E2鷹眼預警機。