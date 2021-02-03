警方破110宗侵權案　影視網站14人落網

上海市公安局周三（3日）召開新聞發布會，公布今年來警方破獲超過110宗侵權假冒類案件，涉案金額逾4億元（人民幣，下同，約4.9億港元），涉及超160個知名品牌。其中內地網上影視網站「人人影視字幕組」被指捲入侵權案，14名嫌疑人被捕，涉案逾1,600萬元（約1,941萬港元）。

警方去年9月發現，有人通過「人人影視字幕組」網站和客戶端提供疑似侵權影視作品的在線觀看和離線下載。警方隨後聯繫相關劇集著作權權利人，得悉有關影視作品未取得他們的授權或許可，警方遂立案調查。

上海警方聯合多地警方及多個政府部門調查，透過涉案網站和客戶端的「會員」和「周邊產品」付款的二維碼，偵破案件，逮捕梁某等人。疑犯被指自2018年起，成立多間公司，在境內外分散架設、租用伺服器，開發、運行、維護相關網站和App。

警方調查發現，該網站通過境外盜版網站下載美劇等片源，以約400元（約485港元）一集的報酬，聘請人員翻譯中文字幕和製片，，可讓民眾免費觀看部分劇集，再以會員付款、周邊產品銷售和廣告費等方式牟利。警方表示，該網站擁有800多萬名註冊會員，上載的影視作品共有2萬多集。當局查處3間公司，檢獲20部手機，12部電腦主機和服務器等。

「人人影視字幕組」上月4日曾在官網發布公告向所有使用者道歉，表示因為清理內容，需要關閉一段時間，但無解釋詳細原因。曾有內地知情網民隨後爆料稱，「疑因版權問題，人人影視以後不會有了」。