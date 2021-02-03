強化情報預警　趙克志下令反制「以恐亂華」圖謀

國家反恐怖工作領導小組會議暨全國反恐怖工作電視電話會議周二（2日）在北京召開，國務委員、公安部長趙克志在會上強調，在反恐工作上要強化情報預警，注重情報主導，先發制敵，同時築牢口岸邊境防控防線，並加強國際反恐怖合作，堅決反制「以恐亂華」的圖謀，堅決把暴恐威脅阻擋在國門之外。

趙克志指出，要全面貫徹新時代黨的治疆方略，準確把握新形勢下反恐怖鬥爭的新特點，保持嚴打高壓態勢，「凡恐必打、露頭就打」，同時注重標本兼治、法治思維，切實做好各項措施。他又肯定去年反恐工作取得的成績，強調要進一步拓展良好態勢、鞏固主動局面，不斷把反恐怖鬥爭向縱深推進。他補充，今年是建黨100周年，確保國家政治安全和社會大局穩定具有特殊重要的意義，要增強反恐工作的使命感、責任感和緊迫感。

他要求各部門要強化情報預警，堅決把暴恐威脅制止在萌芽狀態、未發階段，並持續開展嚴打暴恐專項行動及暴恐音視頻清理整治等工作；同時要加強國際反恐怖合作，反對反恐問題上「雙重標準」，反制「以恐亂華」圖謀。另一方面要全面強化反恐社會宣傳教育，推動形成群防群治、聯防聯控的反恐防恐整體合力，着力消除誘發暴恐活動的安全風險，堅決切斷宗教極端思想傳播滲透的渠道，嚴防發生個人極端暴力案事件。