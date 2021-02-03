美軍司令：必須做準備應對與中俄核戰

美國戰略司令部司令理查德（Charles Richard）近日在期刊撰文，呼籲聯邦政府及軍方領袖重新考慮，阻嚇中國與俄羅斯等敵人侵略行為的方式，包括必須從「使用核武是不可能」的原則假設，轉為「使用核武是非常真實的可能性」。

理查德領導的戰略司令部，負責指揮及管理美軍核武。美媒周二（2日）報道，他在美國海軍研究所期刊發表文章，指司令部評估使用核武的可能性是「低」而非「不可能」；又稱當美軍集中反恐時，中國及俄羅斯開始積極挑戰國際準則，情況是冷戰高峰期以來從未見過，網絡攻擊及太空威脅更在冷戰不存在。

文章先提到俄羅斯核力量發展，指俄軍積極對核武部隊現代化，包括不受裁軍條約限制的短程及中程系統。中國則將在戰略層面與美國匹敵，理查德特別談及中方「不首先使用核武」政策，指該國言行不一，追求的能力及行動方式與最低威懾水平戰略相悖，擁有的選項包括有限度使用核武及先發制人核打擊。

理查德警告：「假如俄羅斯或中國認為，常規兵力的損失將威脅政權或國家，與它們捲入的地區危機，可能迅速升級至涉及核武的衝突，所以美軍必須改變原則假設，由『使用核武是不可能』改為『使用核武是非常真實的可能性』。我們不能再沿用現有方式處理核威懾，它必須為動態環境度身訂造及演變。」