涉違台「國安法」　向心夫婦再被限出境2個月

自稱為中國大陸當間諜的王立強，聲稱香港上市公司「中國創新」及「中國趨勢」董事會主席向心吸納他做間諜一事持續發酵。台灣檢方去年2月對向心夫婦發出的限制出境、出海禁令，將於下周六（13日）屆滿。檢方日前聲請延長境管，台北地方法院周三（3日）開庭審理，法官認為2人犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據、勾串共犯或證人之虞，裁准延長限制出境、出海禁令2個月。

向心夫婦去年1月曾以回港處理公司職務和求醫為由，向法院申請解除限制禁令。惟台北地院認為，兩人在台未被限制通訊、行動自由，處理公司事務可通過視訊或委託他人代理。在返港就醫方面，法院指出，兩人熟悉台灣生活和醫療環境，遂裁定駁回。

按相關規定，檢方偵查期間，相關禁令不得超過8個月，或在2個月內重新發布禁令處分。依規定，檢方最多可聲請延長境管2次，向心夫婦這次被已是第2次延長，期限屆滿後若檢方仍未起訴移審法院，向心夫婦將可離台。

據了解，王立強2019年底向澳洲媒體爆料「共諜案」，聲稱向心夫婦是他的「上線」。向心夫婦2019年11月24日欲從桃園機場出境返回香港，遭調查局攔截帶回偵訊，並依違反《國安法》移送台北地檢署偵辦，檢察官複訊後將2人改列被告，諭知限制出境、出海。