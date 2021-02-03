教育部要求學校加強保安　嚴防暴恐事件發生

教育部近日印發《關於做好2021年中小學幼兒園安全管理工作的通知》（下稱《通知》），就各地就今年校園安全管理工作進行全面部署，嚴防暴力恐怖事件發生，深化網絡環境專項治理，進一步開展學生欺凌防治行動等。

《通知》指出，各地各校要結合實際需要，準確研判風險，進一步健全校園安全管理制度，最大限度減少安全事故發生，同時嚴格落實門衛值守和內部巡查制度，禁止無關人員和爆炸物、管制刀具等危險物品進入校園，嚴防暴力恐怖事件發生，並要定期對教室、宿舍、食堂、圖書館等人員密集場所，和實驗室、鍋爐房、配電室、校園內施工現場、老舊房屋等重點區域進行全面排查，發現安全隱患要及時進行整改。

《通知》又指，各地相關部門要加強進一步對校園周邊網吧、學生托管點、小旅館、娛樂場所、無證攤販等治安、衛生亂點的清理整頓，同時配合警方、交通運輸部門落實《校車安全管理條例》規定。各地各校亦要深入開展防範中小學生欺凌專項治理行動，防範學生欺凌事件發生。各地要亦會同宣傳、新聞出版、網信、市監等部門，進一步加大網絡環境治理力度，清理網絡低俗有害信息，整治涉及中小學生不良網絡社交行為，切實消除不良出版物、影視節目、網絡遊戲對學生的侵蝕影響等。