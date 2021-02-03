日英舉行外相防長2+2磋商　關注中國推行《海警法》

日本和英國政府周三（3日）以視頻會議方式舉行外長防長磋商（2+2磋商），並在會後發表聯合聲明。聲明提出，日英雙方就中國早前推行《海警法》交換了意見，又討論香港局勢和新疆人權狀況等問題，並表示嚴重關切。另外，中日第12輪海洋事務高級別磋商同日舉行，日方就中國推行《海警法》向中方表達關切。

日本外相茂木敏充在日英外長防長磋商上表明，絕不能接受中國以違反國際法的形式實施《海警法》，向被指侵犯主權的外國及個人使用武力；他又歡迎英國申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」。英國外相藍韜文則強調，基於國際法維護海洋秩序及航行自由至關重要。

另日本防衞相岸信夫表明，日本有堅定決心捍衞釣魚島主權，認為同為海洋國家的日英兩國有必要加強防衞合作。英國國防大臣華禮仕則指，英方將於今年內派遣伊利沙伯女王號航母打擊群到東亞地區。

此外，中日兩國政府亦以視頻會議方式舉行第12輪海洋事務高級別磋商，中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮及日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕共同主持。日媒報道，日方在會上向中方提出對《海警法》的關切，要求中方就適用該法的對象海域範圍進行詳細說明；日方亦就中國海警船駛入釣魚島附近海域，表達了日本政府的立場。