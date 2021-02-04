女演員自爆整容失敗　鼻尖壞死發黑　違約失片酬且要賠償

不少男女為了變得更美，不惜斥巨資整容。內地女演員高溜周二（2日）在微博發文，講述自己鼻子整形失敗的不幸遭遇，指自己不但沒變美，還出現排斥、發炎，甚至壞死等症狀，因此失去工作，損失片酬40萬元（人民幣，下同，約48萬港元），面臨高額的違約賠償200萬元（約242萬港元）。事件引起關注，內媒記者向文中提及的醫院查詢，一名黃姓負責人回應稱，「雙方都已經聘請了律師」，事件正走司法程序解決。

高溜在文中表示，她去年10月29日通過朋友介紹，在廣州「熙施時光醫療美容門診」接受「鼻子耳軟骨、肋軟骨和膨體手術」，即是從其身上取下肋軟骨，並移植到鼻部。她術前曾告知院方，去年12月及今年1月均要拍戲，院方則信誓旦旦表明半個月即可恢復，不會影響其新戲開機。

惟高溜接受手術後，鼻部發炎刺痛，且出現排斥反應，導致反覆受感染。同年11月，她兩度接受手術並取出假體，但情況仍沒好轉，「鼻尖和鼻小柱的皮膚顏色愈來愈黑，鼻頭壞死」。至同月5日，該院才決定把高溜轉送到廣州南方醫院接受治療。

高溜又稱，她事後才了解到，原來在首次手術過程中已出現問題，如處置及時，本可得到妥善處理，批評院方一再隱瞞，最終才導致自己的鼻頭壞死毀容。她又發現，該醫院根本沒有「肋骨鼻」手術的相關資質。因整容失敗，她不但損失片酬，且面臨違約賠償，「受不了打擊，曾想跳樓輕生」。

對此，該院一名黃姓負責人接受內媒記者查詢時，先是稱此事「已經解決」，遭記者質問後，又承認「需要走司法程序」。記者及後翻查資料發現，熙施時光醫療美容門診部有限公司成立於2019年8月，經營範圍包括女性健康調理中心、非許可類醫療器械經營、醫療用品及器材零售、醫療診斷、美容服務等，曾因違反《醫療機構病歷管理規定》及《醫療機構管理條例》，5次遭當局行政處罰。