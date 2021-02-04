濟南奇石激似獅身人面像　一年10萬人打卡

山東省濟南市杜家坡村一塊奇石，因外形酷似埃及的獅身人面像，年多前被人拍照上傳到網上後爆紅，一年間吸引到10萬人專程前往打卡，帶動了當地旅遊業，令村民收入增加30%。有專家表示，該石於25億年前形成，非常罕見。

據了解，該外形酷似獅身人面像的巨石高20米、闊約57米。有人質疑該石是雕鑿而成，但有科學家親自到場研究後發現，該石由三種岩石組成，形成於新太古代，經過長年風化自然形成。從側面看，該石呈現額頭、鼻、嘴巴的輪廓，更仿佛按照真身打造。另該石又跟人類始祖古猿神似，因此也稱為石猿。

有當地老人表示，該石從其兒時已是現在的樣子，還稱小時候經常爬在石上玩耍，如今突然走紅成為打卡熱點，村民除感到不太適應，亦因巨石四周愈來愈多垃圾，對環境造成破壞。據指，最高峰時期每日有3,000多人前往遊覽，現在每日也有逾百人。為方便遊客，村裏修建了道，又增設圍欄、防火警示牌和50個垃圾桶。

遊客大增帶動村裏經濟，不少村民擺地攤，售賣自家種植的農產品，既不用拿到市場賣，價錢也賣得較高。