情緒失控當庭辱罵法官　原告人擾亂秩序被拘留

深圳市龍崗區人民法院周三（3日）通報，該院近日審理一件故意傷害案件時，原告人馬姓女子不滿法庭進一步核查案件證據，竟在庭上大發脾氣，當庭辱罵法官。最終，馬女被法庭處以司法拘留10天。

事緣於去年5月16日，馬女逛街期間與路人小花發生碰撞，雙方先是口角，繼而動武。小花其後聯繫案件被告冷某到場協助調解，未料冷一拳打向馬的臉部，致對方鼻骨骨折。馬遂向冷提出民事索償，要求賠償其醫療費、誤工費、營養費、就醫交通費、手術及修補牙齒費、精神損害撫慰金等各項費用。

案件上月18日開庭審理，馬向法庭提交一系列證據來證明其經濟損失。法官表示需進一步核查，待宣判後才能歸還她，未料馬當場反對，要求法官立即返還。法官耐心解釋，惟她仍質疑法官保留證據目的是為銷毀原件。庭審臨近結束時，馬更當庭咆哮、叫囂，想要拿回證據，甚至休庭後衝到審判台，指着法官破口大罵，令後續庭審工作中斷了約43分鐘。

法官認為，馬的行為已嚴重干擾法庭秩序，妨礙審判工作，為了維護法庭秩序，捍衛法律尊嚴，法院遂作出上述懲處。