老闆誤出兩份糧　工人拒還：就當年終獎金

春節將至，很多打工仔都希望早點拿到工資返鄉過年。重慶一間不銹鋼加工廠老闆趙先生，近日給工人結算工資時，一時大意給一名工人發了兩份工資。他其後欲追回款項，卻遭拒絕。

趙先生稱，工廠共有十多名員工，由於過去一年生意欠佳，今年提前放春節假，他收取了部分貨款後，便陸續給工人發放工資。但工資發放後數天，一名周姓技工表示一直沒收到。趙先生經查發現自己誤將周某的14,400元（人民幣，下同，約17,500港元）工資，發給了另一名劉姓技工。

趙先生於是立即聯絡劉某要求對方將工資退回，對方承認收到兩筆工資，但拒絕交還，又指自己工資偏低，該筆多出的款項就當是獎金。劉某入職才1年，每日工資240元（約291港元），低於其他年資較高的工人。劉某認為，自己過去一年幫趙先生解決了很多技術問題，理應獲年終獎金。

趙先生表示，自己是小本經營，工資都是口頭約定，按日結算，從沒有承諾給工人年終獎金。趙先生其後表示願意拿1,000元（約1,200港元）給劉某作補償，惟雙方仍各執一詞，目前仍在協商當中。有律師指出，發放年終獎金如非雙方約定或不符合法規，劉某便應歸還款項，否則公司可通過法律手段提出要求。