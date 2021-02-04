內地新增30宗確診　官方確認瀋陽一號患者離世

內地周四（4日）公布新增30宗新冠肺炎確診病例，17宗本地個案分別來自吉林、黑龍江、上海和河北。遼寧瀋陽去年底一名超級傳播病例、67歲尹姓老婦周三（3日）傳出上月經已離世，惟未被官方確認。該省新冠肺炎集中救治瀋陽中心同晚表示，尹老太因腹膜炎、膿毒性休克死亡。

該中心表示，本輪疫情中首名確診者尹老太，去年入院時為危重型病例，經接受體外膜肺氧合治療（俗稱人工心肺），本月12日起經多次核酸檢測和覆核均顯示再無感染，惟至本月30日因上述原因不治，中心強調從未放棄救治。

至於外界關注正在湖北的世衞專家組，周三到訪武漢病毒研究所。國際專家組成員之一達斯札克對媒體表示，他對該實驗室非常熟悉，又指實驗室曾作出很多優秀的科研成果，也許正是因為該實驗室的相關研究非常接近病毒的真相，反而有人站出來對其指摘並抹黑。

過去一日，內地新增境外輸入確診病例共13宗，分別來自北京、福建、廣東和上海；至今全國累計89,649人確診，當中4,636人病亡。