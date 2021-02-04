南方多地持續乾旱　珠海深圳破歷來最長無雨紀錄

今個冬季南方持續乾旱，多地降雨量較往年顯著減少，其中廣東省深圳、珠海兩市近日更創下當地歷來最長連續無降雨紀錄。

廣東上月全省平均雨量僅6.5毫米，較往年同期少87%。截至本月2日，珠海連續72天無降雨，對上一次下雨經已是去年11月22日；深圳則連續69天無降雨，上次下雨為去年11月25日。上述兩地過去最長連續無降雨紀錄分別為63天和67天。

另據湖南省氣候中心統計，自去年12月1日至今年1月31日，全省平均降雨量37.3毫米，較往年同期少65.7%，是自1961年以來同期第二低位，其中邵陽、婁底、衡陽、郴州等市州的35個縣市降雨量，更為60年來最低。廣西全區於上月1至27日，平均降水量比往年同期減少9成，是自1951年以來同期最少。

中國天氣網首席氣象分析師胡嘯表示，華南地區的水氣來源主要有兩個，分別為孟加拉灣的西南暖濕氣流，以及來自南海的偏南暖濕氣流。去年12月以來，南支槽一直處在偏弱的狀態，因此西南暖濕氣流向北輸送的通道一直沒有打通。而在西北太平洋上，有環狀熱帶氣旋維持，導致華南地區的盛行風向為東北風，阻擋了來自南海的水氣北上。