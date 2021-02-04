內地鼓勵學生暑假下鄉　目標3年逾千萬人次

內地多個部門本月初印發通知，講述今年開展文化科技衞生「三下鄉」活動的安排。該活動目的是鼓勵大專生及中學生於暑假到農村參與志願活動，推進振興鄉村、構建新型工農城鄉關係。共青團於前年發出的一份文件提到，爭取在3年間組織超過1,000萬人次下鄉。

通知是由中央宣傳部會同中央文明辦、國家發展改革委、教育部、科技部、司法部、農業農村部、文化和旅遊部、國家衞生健康委、國家廣電總局、國務院扶貧辦、共青團中央、全國婦聯、中國文聯、中國科協聯合印發。內容指出，三下鄉活動開展已25年，內容、渠道和形式均不斷拓和創新，有助農村脫貧，深受歡迎。今人的三下鄉，要以發展農業農村，強化以工補農、以城帶鄉為優先，並推動活動常態化、制度化。

通知要求各地各有關部門要把開展活動，作為全面實施鄉村振興戰略的具體措施組織部署，要加強活動宣傳報道，積極營造全社會關心、支持、參與的良好氣氛。

共青團中央前年4月曾印發《關於深入開展鄉村振興青春建功行動的意見》通知，內容也提到，為培養鄉村治理方面的青年後備人才，要力爭在2022年前組織動員不少於一萬名學生黨員、團員下鄉，兼職基層幹部；建設一批農村青年創業就業培訓基地，培訓出20萬名青年帶頭人。