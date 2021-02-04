台女校長醉酒失態大鬧校園　同校老師舉報18宗罪

台灣彰化一名國中周姓女校長早前遭人舉報，在去年校慶的上班時間應酬喝酒，酩酊大醉的她更在校內撒野，其大哭咆哮的失態行為被拍下，影片傳遍校園。該縣政府教育處接獲舉報，下令涉事校長調回教育處。面臨丟職的周校長周四（4日）公開鞠躬道歉。當局將於下周召開懲處委員會。

周校長在去年12月11日校慶中午，與家長委員會成員聚餐，因遲到而被罰喝3杯純威士忌，及後不勝酒力無法行走，需人攙扶回到校園。她期間在校門口和辦公室哭泣、咆哮、嘔吐等，胡言亂語說「我不是畜生」。同事後來拿來枕頭及紙皮鋪在地上，讓她癱軟休息。

有報道指，同校老師還呈上列有周校長的18項罪狀的陳情書，包括要工友洗車及叫學生向家長索取雞蛋等，要求把她換掉。對於失態行為，周校長道歉稱要就當日行為向社會大眾說對不起，做出不良示範及有損校譽。她承認考慮不周，當時應以茶代酒，同時指覺得遭人設局，呼籲外界不要相信爆料內容。

校育處副處長張淑珠表示，校長可能在處理學校行政事務的溝通上，有些不適當的地方，個人飲酒失態，影響校譽，會召開校長考績委員會進行懲處。至於各界討論是否撤換校長，要等懲處結果出爐再討論。