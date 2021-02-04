中日海洋事務磋商達5共識　北京強調《海警法》符合國際法及慣例

第12輪中日海洋事務高級別磋商周三（3日）以視頻會議方式舉行，由中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮和日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕共同主持。內地官媒報道，中日雙方達成了5點共識，並原則上同意今年內舉行第13輪磋商，中方亦重申了釣魚島問題的立場，並應詢介紹了《海警法》內容，強調完全符合國際法及國際慣例。

雙方在涉海具體合作上達成了5點共識，一是在《中日海上搜救協定》框架下，推動中國海上搜救中心與日本海上保安廳加強合作，展開多種形式的聯合演練；二是支持中國海警局與日本海上保安廳在打擊海上犯罪及執法人員交流等方面開展合作；三是加強海洋環保交流；四是繼續開展外交部門涉海人員互訪；五是就打擊非法捕魚、推進鰻魚資源管理和北太平洋漁業資源養護加強合作。

中日雙方強調維護東海和平穩定的重要性，同意盡快召開防務部門海空聯絡機制年度會議和專門會議，加速啟動該機制下的直通電話建設，並同意就此前達成的東海問題原則共識，繼續探討在東海的資源開發合作。中方亦重申了在釣魚島問題上的嚴正立場，要求日方避免采取使事態複雜化的舉動，敦促日方認真落實《中日漁業協定》安排。

另雙方還就海洋資源能源、日本福島第一核電站廢水處理、海洋科技、海洋產業合作等問題進行交流，並原則上同意今年內舉行第13輪中日海洋事務高級別磋商。