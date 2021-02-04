BBC稱新疆再教育營女性遭輪姦　美澳表關注

中方指BBC有關新疆再教育營的報道是詆毀中國。

英國廣播公司（BBC）周三（3日）一篇報道，指控中國新疆再教育營有維吾爾族女性受到系統性的輪姦及性虐待，美國及澳洲對事件表示關注，中國外交部周四（4日）則再次否認報道內容。

美國國務院發言人指控，中國在新疆犯下「違反人道罪和種族滅絕」的行為，批評暴行撼動良知，必須承受嚴重後果。澳洲外交部發言人則指，報道令人深感不安，敦促中方允許聯合國專員實地調查新疆人權狀況。在野工黨影子外長黃英賢（Penny Wong）稱，任何人看到這些婦女的證詞都為其遭遇感難過，這些證據與中國的國際人權義務背道而馳，不符合一個國際大國的行為。

BBC的報道指，經常有蒙面的穿制服男子半夜闖入女囚犯房間，挑選合心意的女性後，帶她們到黑房強姦甚至輪姦，又指會性虐待她們。

中國外交部發言人汪文斌周四再次反駁報道內容，更點名批評BBC常製造虛假信息。他舉例指，BBC《新聞之夜》欄目去年7月曾採訪一名叫「早木熱·達吾提」的維吾爾族女子，她聲稱曾被關押在「再教育營」及被強制絕育，惟事實上她從未在教培中心學習過，並於2013年3月在烏魯木齊市婦幼保健院婦產醫院生育了第3名孩子，也沒被絕育。

汪文斌又點名批評德國學者鄭國恩（Andrian Zenz），直斥他熱衷於炮製涉疆謠言、誹謗中國，捏造了被送入教培中心的所謂「墨玉名單」，絕大多數人都只是墨玉縣當地居民，過着正常生活，只有極個別受到宗教極端思想蠱惑、有輕微違法犯罪行為的人，才依法接受職業技能教育培訓。