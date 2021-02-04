教育部公布今年工作重點　加強民族地區普通話教育

內地教育部網站周四（4日）公布「2021年工作要點」，涉及7大範疇共40項，其中提及要推廣並普及國家通用語言文字，推進民族地區學前兒童普通話教育等。另教育部黨組書記、部長陳寶生又強調，要做好中小學生作業、睡眠、手機、讀物、體質等方面上的管理。

在「2021年工作要點」中，教育部提出全面加強國家通用語言文字教育教學，最受外界關注。當中的工作措施包括，要推動修訂《國家通用語言文字法》，推進民族地區學前兒童普通話教育，展開「家園中國」民族地區中華經典傳承推廣活動，指導各級各類學校開展語言文字工作達標建設，並舉行一系列活動。當局又提及要支持和服務港澳同胞學習普通話，深化港澳台語言文化交流合作等。

另外，陳寶生在2021年全國教育工作會議上，提出要對作業、睡眠、手機、讀物、體質進行管理。其中在作業方面，當局要求小學階段作業不出校門，隨堂作業在校園內完成，初中階段作業不超綱，高中階段作業不越界；在睡眠方面，要求確保孩子睡眠充足，並以中國孩子平均睡眠時間標準來對學校考核；在手機方面，禁止學生把手機帶入課堂；在讀物方面，要求學生閱讀要以推薦目錄上的書籍為主；最後在體質方面，則要求學校全面提高學生身體素質和心理素質。