趙少康轟蔡英文插手司法　斥國民黨有內奸

台灣新黨創黨人之一、資深傳媒人趙少康近日申請重返國民黨，並計劃參選黨主席，掀起政壇軒然大波。趙連日來多番接受採訪，表態支持「九二共識」，不排除參選台灣的總統大選，更重提中天新聞台事件，揚言如能當選，「會把52台還給中天」，又批評國民黨內有內奸。另民進黨前立委沈富雄同日預測，趙如參選總統，民進黨內目前無人能敵，趙有很大機會勝出。

趙少康批評，台灣的蔡英文總統不但插手司法系統，任命表姐夫當台最高行政法院院長，甚至蠻橫地「把中天新聞台幹掉」，形容是「無法無天，視司法於無物」。他又反問，台灣的國家通訊傳播委員會（NCC）的委員「是誰提名的」，強調擁有提名權就有主控權，「少講甚麼獨立機關」。他表明，如競選總統並當選，會要求「華視退出52台，把52台還給中天」。

趙少康又指，他原先沒打算在周一（1日）宣布重返國民黨，惟有台媒搶先報道，認為國民黨內有內奸。他詳細說明與國民黨主席江啟臣會面的過程，指當時已向江表明先回復黨員資格，「選不選黨主席再考慮」，而江啟臣先是承諾聘他當中評委，反稱因壓力太大無法聘任。

另國民黨文傳會主委王育敏表示，江啟臣計劃在農曆新年後聘趙少康為中評委；至於參選黨主席資格部分，則因選舉作業細則理規定的選舉人須入黨滿一年，故必須要有中常委在中常會上提出修改候選人要具備選舉人的資格，並經過黨內共識才能通過。