排華氣氛持續　在澳陸生遇襲鼻骨碎裂

澳洲再有中國留學生疑遭歧視，中國媒體周四（4日）報道，墨爾本一名中國籍男碩士研究生上月在回家途中，遭白人男子往臉部打了一拳，對方事後逃脫。留學生鼻子流血不止兩小時，其後送院診斷鼻骨碎裂。警方成功拘捕疑犯，經調查後表示，對方是隨機襲擊，惟他對調查提出異議。

劉烊（化名）日前向內媒講述經過，稱自己從商場出來，橫過馬路時遭該名不明男子推倒。因他當時戴着耳機，因此無法聽到男子在說甚麽。劉第一反應打算拍照存證，期間要求男子留在現場等警方抵達，便遭受襲擊。

他續指，警方盤問疑犯行兇動機，惟得到的回答只是他當時與別人吵架下樓，隨便襲擊看到的第一個人。劉某並不接受調查結果，稱當時街上人多，言下之意對自己成為目標存疑。警方表示會繼續調查。據指，中國留學生此前多次遭受不明辱罵及毆打，而中國教育部去年也曾發出留學預警，提醒留學生對前往澳洲就讀做好風險評估。

中國教育國際交流協會常務理事陳志文亦言，澳洲目前無論是留學、生活和學習的環境都非常不好，而該國政治人物反華態度更引發反華浪潮，連串襲擊看似偶然但其中也有必然。