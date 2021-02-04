中俄外長通電　王毅︰兩國戰略協作「沒禁區沒上限」

中國國務委員兼外長王毅周四（4日）與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，雙方強調應在國際事務中，堅持不干涉內政的國際關係基本準則，共同攜手維護全球和地區戰略穩定。王毅更強調，中俄戰略協作是「沒有禁區，沒有上限」。另雙方亦就對美關係等共同關心的問題深入溝通，並達成新共識。

王毅表示，當前國際形勢正處於重要分水嶺，中俄要加強戰略溝通；兩國元首商定將慶祝《中俄睦鄰友好合作條約》簽署20周年，為深化兩國新時代全面戰略協作夥伴關係指明了方向，雙方要以此為契機，對外釋放中俄維護兩國安全及共同周邊安全的明確信號。他又提到，中俄都高度重視科技創新，應當「強強聯合，優勢互補」，力爭在科技上取得重大成果，並在互利基礎上推進貿易投資便利化安排等。

王毅強調，中俄戰略協作是全方位、全天候的，沒有禁區，沒有上限，雙方可在國際多邊框架內展開高效協作，維護國際公平正義和發展中國家的正當利益，中方堅決支持俄方維護國家主權和社會穩定的舉措，願同俄方繼續在反干涉內政、反虛假信息等問題上密切協作。

拉夫羅夫則指，俄中關係的重要性早已超出雙邊關係範疇，具有國際和地區意義。俄方對兩國抗疫合作十分滿意，願同中方進一步加強疫苗研發聯合生產和防疫管控合作，消除疫情對務實合作影響。他又指，俄中應密切戰略協作，穩步推進年內重要的雙邊和多邊議程。俄方願就國際地區問題同中方加強溝通協調，在涉及彼此核心利益的問題上，堅定相互支持，共同堅定捍衞多邊主義，維護國際地區局勢穩定。