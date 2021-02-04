全球去年逾千萬人死於癌症　內地平均每分鐘7.5人確診

周四（4日）是世界癌症日，世衞組織最新數據顯示，去年全球確診癌症患者人數達到1,930萬，死於癌症的人數則增至1000萬，令癌症成為第二大死因，其中以乳腺癌最為常見，佔新增癌症病例的11.7%，其次是肺癌（11.4%）。至於中國數據則顯示，內地每分鐘就有7.5人被確診患上癌症。

根據國家癌症中心2019年發布的全國癌症統計數據顯示，中國惡性腫瘤每年發病約392.9萬人，死亡約233.8萬人，相當於每分鐘有7.5人被確診為癌症。至於去年12月發布的《中國居民營養與慢性病狀況報告》則顯示，中國居民2019年因心腦血管疾病、癌症、慢性呼吸系統疾病和糖尿病等4類重大慢性病導致的過早死亡率為16.5%，即每個人在30至70歲間，死於4類重大慢性病的可能性為16.5%。

另外，居民癌症發病率為293.9/10萬，且呈上升趨勢。而肺癌和乳腺癌則分別位居男、女性發病首位。至於癌症死亡的前5位依次為肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、結直腸癌。

中科院院士、國家癌症中心主任赫捷指出，近年來，隨着中國人口老齡化、工業化、城鎮化的進程逐漸加快，加上慢性感染、不健康生活方式、環境暴露等原因，使中國癌症發病仍處於逐漸上升的態勢。從癌症生存率而言，中國癌症5年生存率在近10年來，已從30.9%上升到40.5%，惟與發達國家的5年生存率還有一些差距。