男醫生獨自為女患者觸診遭投訴　院方︰有遵從診療規範

深圳市寶安區一名女子去年因便血問題往該區的中心醫院求醫，觸診期間感到肛門一陣劇痛，懷疑男醫生未有按照正常流程，在未有第3者在場下施行檢查，以及對其侵犯。她要求院方查明及作出賠償。涉事醫院其後徹查事件，周三（3日）表示醫生當時有遵從診療規範，並在檢查前有所告知及宣教圖譜。

易女士（化名）去年底到該醫院的肛腸科求醫，她稱當時獲醫生指示把褲子脫掉後側躺。醫生宣稱當時未有用其他工具輔助觸診，易某期間感受到約5分鐘的劇痛。由於其學醫男友聞悉後表示，與異性會診時應有第3方在場，並做好相關紀錄，惟她回想醫生在事前並無告知使用工具，自己事後也沒有得到病歷，認為侵犯了私隱權及或遭性侵犯。院方數日後有聯絡易某，但沒有給予解決方案。

涉事醫院公布調查結果，表示由於當日求醫時段乃周末高峰期，門診護士忙於處理其他診療工作；醫生當日的確沒有在門診護士在場下，進行肛門指檢和肛門鏡檢查，而院方已經立即向該醫生約談。院方續指，有關易女士索償20萬人民幣（約24萬港元），建議其可依法律途徑維權，而醫院願意向她提供精神輔導。