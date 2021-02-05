拜登首個外交政策演說　指中國是最危險對手但仍可合作

美國總統拜登周四（4日）發表他任內首個重要外交政策演說，表明中國是美國最危險的競爭對手，但美國仍準備好在合乎利益的情況下與中國合作。

拜登周四在上任後首次造訪國務院時說：「我們將直接應對中國這個我們最危險（most serious）對手，在我們的繁榮、安全和民主價值上所帶來的挑戰。我們將對抗中國的經濟陋習、反擊其好鬥行為，以抵擋中國對人權、知識產權和全球管治的攻擊。」但他之後亦表示：「但當符合美國利益時，我們準備好與北京合作。」

拜登在演說中公布了美國在外交政策上的重大轉變，強調：「美國已回來，外交已回歸成為重心」。其中一項主要改變，是宣布美國會結束支持沙特阿拉伯在也門對抗叛軍青年運動的攻擊行動，稱有關衝突已造成人道及戰略上的災難，並將任命一名特使集中處理該區長久以來的衝突。拜登又表示，防長奧斯汀會檢討美軍在全球的部署，而在檢討進行的同時，會暫停撤走德國的美軍。此外，拜登亦公布打算提高接納難民的上限，但未具體提及數字。早前有報道指，拜登擬將前總統特朗普大幅削減至1.5萬的年度接納難民上限，大幅增加到12.5萬。

拜登亦在演說中，敦促日前發動政變的緬甸軍方放棄權力、釋放所有被捕的官員和運動人士、解除通訊限制和避免暴力；亦呼籲俄羅斯政府立即釋放反對派領袖納瓦尼。