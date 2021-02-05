非法傾倒化工廢料致4人中毒亡　專家︰致毒物質或為硫化氫

山東濰坊諸城市日前發生一宗違法傾倒化工廢料事件，導致38人吸入廢料揮發產生的有害氣體後中毒，其中4人經搶救後不治。內地官媒透露案件調查進展，指截至周三（3日），警方已拘捕23名疑犯。內地記者又採訪了事發地附近居民及死者家屬。

事發於上月31日清晨，死者的親人魏先生透露，事件中4名死者分別是他的妹妹、妹夫、外甥女和妹夫的父親，至於外甥雖中毒住院，但已脫離危險。他續指，他當天清晨4時許便起床，路經事發地點時，路經妹妹家門時，雖聞到惡臭，但沒在意。直至其外甥致電求救，說「媽不行了」，魏先生立即駕車駛往現場，並把其妹妹等人送院搶救。

事發後，當局把中毒病人全部送至諸城市人民醫院治療，目前仍有3人未脫離生命危險。該院院長張毅指出，患者主要症狀是頭疼、頭暈、咳嗽等，重症病人被送抵時已昏迷，且伴有呼吸功能障礙。醫療團隊判斷，致毒物質為劇毒化學物硫化氫。資料顯示，硫化氫是一種劇毒氣體，易溶於水，硫化氫在空氣中的含量在萬分之五以上時，已足以致命。

當地公安、環保等部門事後派員到場調查，發現異味來源於一處廢舊廠房內。諸城市副市長孟祥韜表示，經調查，有不法團夥非法租用閒置廠房，在廠內設置油罐，並非法存儲從外地運送過來的化工廢液；該團夥更趁夜深人靜時，偷偷把化工廢液排進廠房外的井蓋處。目前，警方已把事件定性為刑事案件，現場已清洗完畢，附近居民生活秩序恢復正常。