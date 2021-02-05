親華網絡設假社交帳戶外宣　曾獲趙立堅轉發

美國獨立社交媒體研究公司Graphika周四（4日）發表調查報告，指出近年有親華的宣傳網絡利用Twitter、YouTube、Facebook等社交網開設假帳戶，為中國政府做外宣，攻擊美國、香港民主運動、流亡美國的中國富商郭文貴等。部分假帳戶的貼文更獲中國外交官轉發，包括中國外交部發言人趙立堅。

報告指出，宣傳網絡早於2018年出現，主要透過大量Twitter及YouTube的假帳戶攻擊郭文貴、2019年則轉為攻擊香港的反修例示威。至去年全球爆發新冠疫情，各國批評中國瞞疫，相關網絡的活動同年2月起改為讚揚中方抗疫迅速，6月起有肆意剪輯的影片批評美國未能控制疫情。

報告形容有關宣傳為「垃圾假資訊」（spamouflage），在社交平台經拉丁美洲、巴基斯坦、英國及香港的網紅、網媒，以及中國外交人員散播，受眾遍佈全球。趙立堅亦曾轉發Twitter帳號「賀景潤He Jingrun」的貼文，它於2009年註冊後一直沒有活動，至去年年1月開始轉發假資訊並與政治人物互動，趙立堅更曾轉發其貼文。中國駐伊朗、法國及巴拿馬大使亦曾轉發假帳號貼文，但沒有證據顯示他們知道涉事資訊來自假帳戶。