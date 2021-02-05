多地旱情持續　寧波城區臨時制水半個月

內地南方多地近期降雨量大減，浙江、廣東、福建等省旱情持續，部分地方更需要限水，影響約240萬人。其中，浙江寧波市防汛防颱抗旱指揮部宣布，周五（5日）晚上11時至下周六（20日）午夜，對寧波城區實行臨時限制供水。當局要求寧波機關事業單位帶頭做好節約用水，日用水量不得超過上月日均的80%；如有違反將依法嚴肅查處。

寧波防汛防颱抗旱指揮部發布《關於寧波城區實行臨時限制供水的通告》，指去年10月以來當地降雨嚴重偏少，供水形勢日趨嚴峻，當局上月19日啟動抗旱Ⅳ級應急響應。為緩解寧波城區供水緊張狀況，應急實施西線原水管道與毛家坪水廠聯通工程，毛家坪水廠需暫停供水。

寧波城區亦要臨時限制供水，屆時全市主要供水水源實行統一調度，控制城區供用水總量。其中，寧波市自來水有限公司供水量控制在每日125萬噸以內，大榭、小港等轉供水區域的日用水量控制在上月日均的80%以內。市政環衞、園林綠化、景觀用水禁止使用自來水，要用再生水或河網水代替。

寧波亦將加強控制監管用水大戶、特種行業用水戶限量用水，月用水量大於1.5萬噸的企業、從事建築業及酒店的單位，要限制日用水量不得超過上月日均的80%；對月用水量大於0.25萬噸以上高耗水、高污染的印染、電鍍、紙漿、皮革等企業的日用水量，不得超過上月日均的70%；洗車、泳池、水療、桑拿洗浴行業的日用水量，不得超過上月日均的60%。