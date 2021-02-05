內媒暗指陸基中段反導攔截試驗　向美國示警

中國國防部宣布成功進行一次陸基中段反導彈攔截技術試驗後，有中國官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」周五（5日）發文，重申試驗是防禦性、不針對任何國家，但卻提到試驗前夕美軍的兩次行動，暗指今次試驗是向美國示警。

牛彈琴稱，中國國防部周四（4日）深夜僅用61個字通報這一事件，便引來很多網民留言，稱「字少事大」、「放了這個大煙花，接下來，可以安心過年了」。文章又指，通報強調試驗屬防禦性，不針對任何國家，是要宣稱中國和平防禦，任何國家都別對號入座。

但文章卻指，陸基中段反導彈攔截技術試驗前夕，美國戰略司令部司令理查德（Charles Richard）刊文渲染核戰爭，聲稱美國與中俄爆發核戰存在「現實的可能性」，以及美軍神盾驅逐艦麥凱恩號周四通過台灣海峽，形容三個消息接連發生可能是巧合，但樹欲靜而風不止，保家衞國的弦一刻都不能鬆懈。

今次是中國第5次進行相關試驗，此前4次分別是2010年1月11日、2013年1月27日、2014年7月23日、2018年2月5日。文章稱，反導攔截技術分為助推段反導、上升段反導、中段反導、高空末段反導、低空末段反導，前兩項是趁敵方剛發射導彈時就攔截，攻擊性太強；後兩項是待導彈快攻至時攔截，太冒險，所以中段反導顯得非常重要。