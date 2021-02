美報告指數十國跨國打壓異己　中國情況最嚴重

總部位於美國的國際性非政府組織「自由之家」(Freedom House)周四(4日)發表報告,指全球數十個國家的政府有系統地跨國鎮壓流亡者與海外僑民,日益威脅全球民主狀況。報告稱中國的情況最嚴重,過去一年進一步打壓在海外的內蒙古與香港人。

該份名為「看不見卻觸得到」(Out of Sight, Not Out of Reach)的報告指,自2014年起全球至少發生608宗直接及實際的跨國鎮壓事件,包括暗殺、綁架、毆打、拘留及非法驅逐出境,估計有350萬人受害。其中有214宗涉及到中國發動的直接人身攻擊,遠超其他任何國家;除了中國外,還包括俄羅斯、盧旺達、沙特阿拉伯、土耳其和伊朗。

報告指,中共為壓迫和控制海外華人及少數民族,採取直接攻擊、行動控制、網絡威脅以至遙距威脅等手段,其打壓行動的範圍及規模冠絕全球,影響遍及每個有人居住的大洲,包括至少36個國家。中國被指透過複雜的黑客與網絡釣魚攻擊展開跨國打壓,又透過通訊應用程式微信監視和控制海外華人之間的對話,同時利用地緣政治力量對尼泊爾、泰國、埃及、肯尼亞等施加影響力。

報告又指,中共的打壓對象包括整個民族及宗教團體,如維吾爾族、藏族等,過去一年還有在海外的內蒙古與香港人,並主張伸延至批評中共影響力和侵犯人權的華人、台灣人或其他外國人;其公開的跨國打壓活動更擴大至文化協會、僑民團體以至有組織犯罪網絡。自由之家主席阿布拉莫維茨(Michael Abramowitz)稱,這些威脅限制了民眾自由發聲。中國外交部暫未回應該報告,但曾稱該組織用有色眼鏡看待中國,前年更將之列入制裁名單。