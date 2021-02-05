蔡英文檢視陸空軍部隊　導彈發射架展示射擊實力

台灣的蔡英文總統周四（4日）前往高雄檢視多支陸軍和空軍部隊，從總統府所發的新聞照片所見，她站在天弓導彈發射架前聽取裝備介紹。發射架上顯示一排黃色的星星標記，據指是代表該導彈連在以往的實彈射擊演習命中靶機及靶彈的次數。

蔡英文當日在國安會秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光、空軍司令熊厚基、防空部指揮官劉峯瑜等人陪同，分別檢視陸軍步兵第117旅、空軍防空暨導彈第612營第1連，及陸軍裝甲第564旅，期間軍方安排官兵進行戰技演習和機場設施奪回訓練表演。

台媒周五（5日）引述軍方官員指出，空軍的天弓防空導彈部隊，目前是採用天弓二型及天弓三型導彈混合編配方式部署，未來在中科院完成增程型天弓三型導彈的作戰測試及批量生產後，也將撥交部隊使用，以加強台軍的防空及反導彈戰力。部隊慣常在武器系統噴上彩色標記展示實彈射擊成果，例如空軍在天弓導彈發射架噴上黃星標記，下方更印有實彈射擊的日期；海軍做法則以黃星和藍星分別作為射擊導彈和火炮的標記。

陸軍裝甲第564旅的代號是「少康」，而蔡英文當日亦品嘗了軍方準備名為「少康大餅」的特色餐點。剛巧近日新黨始創人之一、資深媒體人趙少康決定重返國民黨，不排除參選黨主席，甚至參加2024年總統選舉，有媒體猜測軍方的安排是有克制趙的含意。但軍方則回應，這只是一道菜，外界毋須過分解讀。